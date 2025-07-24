Kütahya'da Traktörden Düşen İşçi Ağır Yaralandı
Hisarcık ilçesinde hareket halindeki traktör römorkundan düşen 42 yaşındaki saman işçisi S. Eroğlu, römork tekeri tarafından ezilerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Eroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde hareket halindeki traktör römorkundan düşen işçi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki traktör römorkunun ok kısmında bulunan saman işçisi S. Eroğlu (42) Şehitler Mahallesi Arpalık mevkiinde dengesini kaybedip yere düştü. Üzerinden römork tekeri geçmesi sonucu ağır yaralanan Eroğlu, sağlık ekiplerince önce Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine, oradan da Kütahya Şehir Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı.
Hayati tehlikesi bulunan yaralının tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa