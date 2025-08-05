Kütahya'da Evdeki Yangın Zamanında Söndürüldü

Kütahya'da Evdeki Yangın Zamanında Söndürüldü
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitler Mahallesi'nde İ. Özdemir'e ait evin mutfağında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfaktan duman çıktığını gören komşuların ihbarı üzerine yangın mahaline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mutfaktaki yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Bu sırada dumandan etkilenen M. Özdemir Hisarcık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yangın sonucu mutfakta hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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