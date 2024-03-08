Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun Başkanlığında Okul ve Kurum Müdürleri İle Toplantı Yapıldı

Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun başkanlığında okul ve kurum müdürleri ile yapılan toplantıda eğitim öğretim yılı faaliyetleri ve bina fiziki durumları ele alındı.

Yapımı yeni tamamlanan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Kaymakam İsmail Tosun Başkanlığında tüm okul ve kurum müdürleri ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda eğitim öğretim yılı faaliyetleri ve bina fiziki durumları ele alınırken, devam eden eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin genel bir değerlendirme yapıldı. - KÜTAHYA