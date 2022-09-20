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Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş habere göre Kahramanmaraş'ta hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.U'nun kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kahramanmaraş 3. Sayfa Güncel Haberler

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