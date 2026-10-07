Haberler

Hırsızlıktan 10 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası olan şahıs Kayseri'de yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hırsızlıktan 10 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası olan şahıs Kayseri'de yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de hırsızlık suçundan 10 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. İşlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan 10 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, hakkında 'hırsızlık' suçundan 10 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. (44) yakalandı. İşlemleri tamamlanan T.G. cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
Tutuklu Tunç Soyer'den Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine tepki: Başın öne eğilmesin güzel İzmir

Cezaevinden Tugay'a yanıt! İzmir'in hikayesi böyle bitmez
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un kuzeyindeki iki baraj kurumak üzere! Papuçdere'de doluluk yüzde 2,55'e düştü

İki baraj kurumak üzere! Birinde su yüzde 3'ün altına indi
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali

66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar

Tam geri dönüyor derken hayatının şokunu yaşadı
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer

Sahada yapamadığını masada yapıyor! Dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Okan Buruk'tan radikal karar! Bu sezon 2. kez olacak

Bu performansın bedeli ağır oldu!
TÜBİTAK UZAY, ilk Ay görevi uzay aracını 2027'de fırlatmayı hedefliyor

Türkiye, Ay'a çıkıyor! Net tarih verildi
Messi'nin veda gecesinde skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı

Tarihi gecede büyük skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı