'Hırsızlık' ve 'uyuşturucudan' kesinleşmiş cezaları bulunan firariler JASAT tarafından yakalandı

Diyarbakır'da "hırsızlık" ve "uyuşturucudan" suçunda hüküm giymiş firari zanlılar, JASAT tarafından yakalandı.

Diyarbakır'da "hırsızlık" ve "uyuşturucudan" suçunda hüküm giymiş firari zanlılar, JASAT tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde; "hırsızlık" suçundan hakkında 18 yıl 135 ay 90 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç., ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D., icra edilen operasyonlar neticesinde yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR