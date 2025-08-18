Gaziantep'te 15 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Hırsız Yakalandı
Gaziantep'te jandarma ekipleri, hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.D. isimli şahsı, Şehitkamil ilçesinde yapılan operasyonla yakaladı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.D. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
