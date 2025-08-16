Hırsızlık Suçundan Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı

Güncelleme:
Kırıkkale'de jandarma, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü yakaladı ve cezaevine teslim etti.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bağlarbaşı Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında yapılan kimlik kontrolünde, hakkında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.A.A. (29) yakalandı. Hükümlü şahıs, işlemlerinin ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
