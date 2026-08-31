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Didim'de 8 Yıl Ceza Alan Hırsız Jandarmadan Kaçamadı

Didim'de 8 Yıl Ceza Alan Hırsız Jandarmadan Kaçamadı
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Aydın'ın Didim ilçesinde, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.C. (26), jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde hırsızlık suçundan aranması bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Didim'de, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.C. (26) yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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