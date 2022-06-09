Hırsızlık suçundan aranan yaşı küçük şahıs kenti bir birine kattı - Haberler

Hırsızlık suçundan aranan yaşı küçük şahıs kenti bir birine kattı KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerinden kaçan 18 yaşından küçük şahıs, kovalamaca neticesi yakalandı. KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerinden kaçan 18 yaşından küçük şahıs, kovalamaca neticesi yakalandı. Olay, 00.00 sıralarında Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Saraybahçe Polis Karakolu önünden geçen, hırsızlık suçundan aranan 18 yaşından küçük T.M.'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahsı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan T.M. kaçmaya başladı. Yaklaşık 500 metre süren kovalamaca sırasında polis ekipleri zaman zaman havaya ateş etmek zorunda kaldı. Yorulan şahıs, Cebesoy Sokak'ta kıskıvrak yakalandı. Aranan şahıs kelepçelenerek karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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