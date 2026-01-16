Haberler

Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan D.Ö. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Canik ilçesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timlerince gerçekleştirilen çalışmalarda, hırsızlık suçundan 8 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö. Canik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
