Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgi göre, Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı