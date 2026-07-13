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Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
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Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgi göre, Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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