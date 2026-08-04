İncirliova'da hırsızlık hükümlüsü yakalandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.V. (20), jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şahıs, yapılan çalışmalarla yakalandı.
İncirliova ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.V. (20) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı