Bilecik'te 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bilecik'te yürütülen 'Avcı Projesi' kapsamında, hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Emin Ş. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bilecik'te "Avcı Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalarda hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Bilecik İli Merkez ilçesine bağlı Kınık köyü mevkiinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyet sırasında, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emin Ş., yakalandı. UYAP üzerinden yapılan sorgulamada Emin Ş.'nin 3 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
