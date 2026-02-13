Haberler

Aydın'a gelmek istedi otobüste yakalandı
Muğla'dan Aydın'a gelen ve hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs, şehirlerarası otobüste yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla'dan Aydın'a geldiği tespit edilen ve hırsızlık suçundan aranan şahıs şehirlerarası otobüste yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, S.A. isimli aranan şahsın Muğla'dan Aydın'a geldiğini tespit etti. Hakrekete geçen ekipler, Aydın'a gelen şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs içerisinde "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan S.A. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN

