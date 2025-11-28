Hırsızlık suçundan 25 yıl kesinleşmiş cezayla aranan şahsı jandarma yakaladı
Gaziantep'te hırsızlık suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa