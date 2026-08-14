Haberler

Samsun'da 12 Yıl Ceza Kaçkını Yakalandı

Samsun'da 12 Yıl Ceza Kaçkını Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen D.P., ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halsey’den şaşırtan Türkçe hamle! Oğlu Ender için bakın ne yazdı

Dünyaca ünlü şarkıcıdan şaşırtan Türkçe paylaşım! Bakın ne yazdı
2 gün önce evlenen Ronaldo'nun son halini görenler tanıyamıyor

2 gün önce evlenen Ronaldo'nun son halini görenler tanıyamıyor
Meteoroloji'den Marmara ve Ege bölgesine fırtına uyarısı

Meteoroloji uyardı! Marmara ve Ege'ye fırtına geliyor
1 ay önce evlenmişti! Medine öğretmenin muradı gözünde kaldı

Muradı gözünde kaldı
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekile taciz dayağına ilk yorum
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı

Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti
Alkışlar Arda'ya! Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı