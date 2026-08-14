Samsun'da 12 Yıl Ceza Kaçkını Yakalandı
Samsun’un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen D.P., ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.