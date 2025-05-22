Hırsızlık Cezası Alan Sanık, Avukatının İstinafa Başvurmadığı İçin Şikayetçi Oldu

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası alan sanık, kararı istinafa taşımayan avukatından şikayetçi oldu.

' Hırsızlık' suçundan aldığı 7 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşen F.Z., kendisini savunmakla görevli CMK'dan atanan avukatı A.B.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu bulunan F.Z. katılırken, sanık avukat A.B. katılmadı.

Şikayetçi F.Z., "Hırsızlık olayından 7 sene 1 ay ceza aldım. O dosyada görev alan avukat hakkımda verilen mahkumiyet kararını istinafa taşımayarak mağduriyetime sebep vermiştir. Bu nedenle kendisinden şikayetçiyim" dedi.

İddia makamı da sanık avukatının 'görevi kötüye kullanma' suçundan yargılanmasını talep ederken, duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. - KAYSERİ