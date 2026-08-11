Eskişehir'de Çatı Kapısı Çalındı

Eskişehir'de bir apartmanın 4. katında bulunan çatı arası geçiş kapısı, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Olay, Vişnelik Mahallesi Yörüksoy Sokak'ta bulunan 6 dış kapı numaralı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz bilinmeyen bir yöntemle binaya giren şüpheli ya da şüpheliler, 4. katta bulunan çatı arasına çıktı. Şahıslar, çatı ile bina arasındaki geçişi sağlayan kapıyı yerinden söküp alarak bölgeden uzaklaştı.

Kapının yerinde olmadığını fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, bahse konu katta ve kapının söküldüğü alanda incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri, kapıyı çalan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı