Haberler

Hırdavat malzemesi yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Hırdavat malzemesi yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da hırdavat malzemeleri yüklü tırın kontrolden çıkarak devrildiği kazada sürücü yaralanırken, olayda büyük çapta maddi hasar da meydana geldiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da hırdavat malzemeleri yüklü tırın kontrolden çıkarak devrildiği kazada sürücü yaralanırken, olayda büyük çapta maddi hasar da meydana geldiği belirtildi.

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 70 DP 539 plakalı tır henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, devrilen tırın hırdavat malzemeleri ve ilaçlama makinesi taşıdığı öğrenildi. Kazada maddi kaybın büyük olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

Trump şimdi yandı! Dünyayı sarsan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı

6 yıl sonra sürpriz gelişme
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı

Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı
Türkiye'den Mücteba Hamaney'in seçilmesine ilk yorum

Türkiye'den Mücteba Hamaney'in seçilmesine ilk yorum
Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı

6 yıl sonra sürpriz gelişme
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
Ali Babbacan'dan 'Çöküş' uyarısı: Seçimler öne alınabilir

Babacan'dan "Çöküş" uyarısı: Seçimler öne alınabilir