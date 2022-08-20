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Son dakika haber | Hindistan'daki selde bilanço artıyor: 22 ölü, 8 kayıp

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Gelen son dakika haberlerine göre - Hindistan'daki selde bilanço artıyor: 22 ölü, 8 kayıp Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde meydana gelen sel felaketinde son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kayboldu.

- Hindistan'daki selde bilanço artıyor: 22 ölü, 8 kayıp

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde meydana gelen sel felaketinde son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kayboldu.

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletindeki selde bilanço artıyor. Ülkenin selden en çok etkilenen bölgeleri olan Mandi, Kangra ve Chamba'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Devlet Afet Yönetimi Departmanı Direktörü Sudesh Kumar Mokhta, son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de kaybolduğunu bildirdi. Mokhta, Mandi'deki Manali-Chandigarh ulusal karayolu ve Shoghi'deki Shimla-Chandigath otoyolu da dahil olmak üzere 743 yolun trafiğe kapatıldığını ve selden etkilenen bölgelerde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Himachal Pradesh eyaletinde bulunan 800 metre uzunluğundaki bir köprünün ise sel nedeniyle yıkıldığı belirtilmiş, şiddetli yağışların 25 Ağustos tarihine kadar devam edeceği bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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