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Hindistan'daki Hava Gösterisinde Sıcak Çarpması Olayı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'daki Hava Gösterisinde Sıcak Çarpması Olayı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
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Hindistan'ın Chennai kentinde düzenlenen hava gösterisinde, aşırı sıcaklar ve yetersiz organizasyon nedeniyle 5 kişi sıcak çarpmasından dolayı hayatını kaybetti. Etkinliğe yaklaşık 1.5 milyon kişi katıldı.

Hindistan'da 1 buçuk milyon kişinin akın ettiği hava gösterisinde, 5 kişinin sıcak çarpması sonucu öldüğü belirtildi.

Hindistan'ın Chennai kentinde dün Hindistan Hava Kuvvetleri'nin 92. yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen hava gösterisine binlerce kişi akın etti. Marina Plajında gerçekleştirilen gösteriyi en az 1 buçuk milyon kişi izledi. Organizasyonun yetersiz kalması nedeniyle tren istasyonlarında izdiham yaşandı. Hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşması sonucu onlarca kişi hastanelik oldu, en az 5 kişi ise sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre etkinlik alanında yeterli içme suyu bulunmazken, aşırı kabalık nedeniyle seyirciler alana ulaşmak için uzun mesafeler yürümek zorunda kaldı. Ayrıca otobüs ve trenlerdeki yoğunluğun saatlerce sürdüğü belirtildi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hindistan Güvenlik Etkinlik Chennai 3-sayfa Yaşam Kaza

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