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Hindistan'daki tünel patlamasında can kaybı 22'ye yükseldi

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Hindistan'ın Sikkim eyaletinde hidroelektrik santrali tünelinde metan gazı sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 22'ye çıktı. Kurtarma çalışmaları sürerken, mahsur kalanların hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde inşaatı süren hidroelektrik santralinin tünelinde Salı günü meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Hindistan'da Sikkim eyaletinde Salı günü meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Hidroelektrik santrali projesi kapsamında yapımı süren tünelde metan gazının sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, "Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Uzman ekipler, mahsur kalanları bulmak ve çıkarmak için yakın koordinasyon içinde çalışmayı sürdürüyor" denildi. Açıklamada, mahsur kalanların hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğu aktarıldı.

Ulusal Hidroelektrik Enerji Şirketi (NHPC), olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine 5 bin 178 dolar maddi destek sağlanacağını açıkladı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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