Hindistan'da Şiddetli Yağışlar 15 Can Aldı, 16 Kişi Kayboldu

Uttarakhand eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Altyapıda büyük hasar meydana gelirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 15 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi kayboldu.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Nehirlerin taşması sonucu evler, dükkanlar ve yollar sular altında kaldı. Altyapıda büyük hasar meydana geldi. Dehradun bölgesinde 13, Pithoragarh ve Nainital bölgelerinde birer kişi olmak üzere toplam 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Uttarakhand Afet Yönetim Kurumu, 16 kişinin kaybolduğunu aktardı. Kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Nehirdeki mahsur kalan genç halatla kurtarıldı

Swarna Nehri'nde mahsur kalan 1 genç, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı. Sel riski bulunan bölgelerdeki halka dikkatli olmaları ve kurallara uymaları yönünde uyarı yapıldı. - UTTARAKHAND

