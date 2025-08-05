Hindistan'da Sel Faciası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 50'den Fazla Kayıp

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti, kayıp durumdaki 50'den fazla kişi aranıyor.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı selin ardından ordu ve afet müdahale ekipleriyle başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Uttarkashi kasabasında dağdan gelen selin turistik Dharali köyünü sular altında bırakması sonucu yaşanan felakette şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer kayıp durumdaki 50'den fazla kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Öte yandan eyaletteki iki hidroelektrik santralinin 2021 yılında meydana gelen sellerde yıkılması sonucu en az 200 kişi hayatını kaybetmişti. - UTTARAKHAND