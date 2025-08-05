Hindistan'da Sel Faciası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 50'den Fazla Kayıp

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kayıp kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Şiddetli yağışlar sonucu yaşanan felakette, turistik Dharali köyü sular altında kaldı.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti, kayıp durumdaki 50'den fazla kişi aranıyor.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı selin ardından ordu ve afet müdahale ekipleriyle başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Uttarkashi kasabasında dağdan gelen selin turistik Dharali köyünü sular altında bırakması sonucu yaşanan felakette şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer kayıp durumdaki 50'den fazla kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Öte yandan eyaletteki iki hidroelektrik santralinin 2021 yılında meydana gelen sellerde yıkılması sonucu en az 200 kişi hayatını kaybetmişti. - UTTARAKHAND

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Düğününden görüntü paylaşan gelin isyan etti: Eşimin ailesi çok yobazmış

Düğününden görüntü paylaşıp isyan etti: Eşimin ailesi çok yobazmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer gerçekleşecek mi? Benfica'dan beklenen Kerem açıklaması geldi

Transfer gerçekleşecek mi? Benfica'dan beklenen Kerem açıklaması geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.