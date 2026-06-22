Haberler

Hindistan'da eğitim merkezinde yangın: 14 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Lucknow kentinde bir eğitim enstitüsünün bulunduğu binada çıkan yangında en az 14 kişi hayatını kaybetti, çoğunun öğrenci olduğu belirtildi.

Hindistan'da bir eğitim enstitüsünün bulunduğu binada çıkan yangından en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Lucknow kentinde bir eğitim enstitüsünün bulunduğu binada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, bazı kişiler camlardan atladı. Yerel basın, yangında en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin çoğunun öğrenci olduğunu ifade etti. Can kaybının artabileceği aktarıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek

Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu için karar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı

Kesenler, bambaşka bir görüntüyle karşılaşıyor
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' deyip AVM denetlemeye kalktı

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, savcılık hemen düğmeye bastı
Lionel Messi dev ekranda gösterildi, stadyumda yer yerinden oynadı

Görüntüsü dev ekrana verildi, yer yerinden oynadı
TBMM Başkanvekili Pervin Buldan İstanbul'da halay başı oldu

DEM Partili isim siyasetin gergin havasından uzakta stres attı

Macaristan, cumhurbaşkanını görevden almak için anayasa değişikliğine gidecek

Cumhurbaşkanını koltuktan indirmek için harekete geçtiler
Kokudan rahatsız olan komşuların ihbarıyla cansız bedeni bulundu

Yıkılan duvara bakanlar kahreden gerçekle karşılaştı
Adalar Belediyesi'nde milyon dolarlık rüşvet ve imar pazarlığı ses kayıtlarında

CHP'li belediyede milyon dolarlık rüşvet pazarlığı ses kayıtlarında