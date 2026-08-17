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Hindistan'da 14 eyalette büyük operasyon: 200'den fazla tutuklama

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Hindistan, 14 eyalette eş zamanlı düzenlediği operasyonla Pakistan destekli olduğu iddia edilen Şahzad Bhatti suç örgütünü çökertti. 200'den fazla üye tutuklandı, Bağımsızlık Günü'ne yönelik saldırı planları engellendi ve silah ile patlayıcı ele geçirildi.

Hindistan'da 14 eyalette eş zamanlı düzenlenen operasyon ile Pakistan tarafından desteklendiği iddia edilen Şahzad Bhatti adlı suç örgütünün 200'den fazla üyesi tutuklandı.

Hindistan'da suç örgütüne yönelik büyük operasyon, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, güvenlik güçlerinin 12 Ağustos'ta 14 eyalette eş zamanlı olarak düzenlediği operasyon ile Pakistan tarafından desteklendiği iddia edilen Şahzad Bhatti adlı suç örgütünün 200'den fazla üyesinin tutukladığının açıkladı. Operasyonun Hindistan Bağımsızlık Günü kutlamalarından 3 gün önce yapıldığına dikkat çeken Shah, örgütün Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlemeyi planladığı saldırıların önlendiğini ifade etti.

Shah, "Modi hükümeti, Bağımsızlık Günü öncesinde Pakistan istihbaratı tarafından destekli Şahzad Bhatti adlı suç örgütünü etkisiz hale getirdi ve 200'den fazla üyesini gözaltına alarak yıkıcı saldırı planlarını engelledi" dedi.

Shah, güvenlik güçlerinin çok sayıda silah ve mühimmat ile Pakistan Mühimmat Fabrikası damgası taşıyan patlayıcı ele geçirdiğini öne sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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