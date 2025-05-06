Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu'nu başlattığını duyurarak, "Hiçbir Pakistan askeri tesisi...
Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu'nu başlattığını duyurarak, "Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmadı" dedi.
Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu'nu başlattığını duyurarak, "Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmadı" dedi. - YENİ DELHİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa