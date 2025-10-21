Hilvan'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı direkte elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesine bağlı Arabuk kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Elektrik dağıtım şirketinde çalışan 19 yaşındaki Şiyar Kadir Pamuk, arızayı gidermek için yüksek gerilim hattı direğine tırmandı. Akıma kapılan Pamuk, ağır yaralandı. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA