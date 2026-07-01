Baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne giren 14 yaşındaki Murat Yavuz, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Hilvan ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sıcak havadan bunalan 14 yaşındaki Murat Yavuz, serinlemek amacıyla Atatürk Barajı Gölü kıyısında suya girdi. Bir süre sonra çocuğun suda gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Arama Kurtarma (ŞUAK) dalgıç ekibi sevk edildi. Dalgıçların yaptığı arama çalışması sonucu Murat Yavuz'un cansız bedeni sudan çıkarıldı. Boğularak yaşamını yitirdiği belirlenen Murat Yavuz'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı