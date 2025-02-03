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Heybeliada'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Heybeliada'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Heybeliada iskelesinde mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Olayın ardından kedinin sağlık durumu iyi olduğu belirtilerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

Heybeliada'da iskele altında mahsur kalan Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Heybeliada iskelesinde yaşandı. İskelenin altından kedi sesinin geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri denize girerek, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi doğal yaşam alanına bırakıldı. Kedinin kurtarılma anları ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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