Toprak yolda devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Puna Ortaköy Mahallesi'nde tarla yolunda seyir halindeyken traktörün kontrolünü kaybeden Erol Durdurmuş (46), devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan incelemede Durdurmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Durdurmuş'un cenazesi savcının incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı