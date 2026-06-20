Haberler

Mevlitte ikram edilen yemek sonrası 13 kişi hastanelik oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen mevlitte ikram edilen yemeklerin ardından 13 kişi bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen mevlitte ikram edilen yemeklerin ardından rahatsızlanan 13 kişi hastaneye başvurdu.

Yeni Mahalle 2095. Sokak'ta yaklaşık 35 kişinin katıldığı mevlit programında davetlilere evde hazırlanan tavuklu pilav, aşure ve paketli bardak ayran ikram edildi. Programın ardından farklı zamanlarda rahatsızlanan 13 kişi, bulantı, kusma, halsizlik ve karın ağrısı şikayetleriyle Hendek Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tedavi ve kontrolleri yapılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikata başlandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak

Trump, Hürmüz Boğazı için süre verdi: Anlaşma tamamlanmazsa biz alırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gornik Zabrze'den çok çarpıcı Fenerbahçe değerlendirmesi: Her şey yıldızlara ve bireysel kaliteye dayalı

Fenerbahçe için yaptığı yorum bomba: Hiçbir zaman öyle olamadılar
Aziz Yıldırım, Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi gönderiyor

Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi takımdan gönderiyor
Kendisine yaklaşan kadını yanlış anlayınca ortaya ilginç anlar çıktı

Kendisine yaklaşan kadını yanlış anlayınca ortaya ilginç anlar çıktı
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, ittifak yapacakları partiyi açıkladı

Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
Ünlü şarkıcı Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi

90'lara damga vuran ünlü şarkıcıdan kahreden haber
Daha imzası bile kurumamıştı! Galatasaray'a Zaniolo'dan piyango

Daha imzası bile kurumamıştı! Galatasaray'a Zaniolo'dan piyango
Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık

Barış'tan ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık