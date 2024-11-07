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Hendek'te Define Arayan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Hendek'te Define Arayan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde iş makineleri ile ormanda define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Jandarma, Kazimiye Mahallesi'nde yapılan ihbar üzerine bölgeye giderek şahısları gözaltına aldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iş makineleri ile ormanda define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kazimiye Mahallesi'nde iş makineleri ile kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye gitti. İş makineleri yardımı ile bölgede define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerine yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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