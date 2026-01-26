Haberler

Hem dolandırıcı hem kart faresi: 16 ilden kaçtı, Konak'ta yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde polisin gerçekleştirdiği denetimlerde yakalanan 55 yaşındaki firarinin, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma, bilişim sistemleri üzerinden banka dolandırıcılığı ve başkasına ait kredi kartlarını izinsiz kullanma gibi 16 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Şehit İsmail Yörümez Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler, dün aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Saha çalışmaları sırasında şüphe üzerine durdurulan T.A. (55) isimli şahsın yapılan kimlik sorgulamasında, zanlının uzun süredir arandığı ve hakkında çok sayıda suç dosyası bulunduğu tespit edildi.

Suç dosyası kabarık çıktı

Zanlının yapılan detaylı sorgusunda; kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmak, bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak banka dolandırıcılığı yapmak ve başkasına ait banka veya kredi kartlarını izinsiz kullanarak menfaat sağlamak suçlarından toplam 16 ayrı dosyadan arama kaydının bulunduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
