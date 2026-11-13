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Helikopter kazasının görgü tanığı o anları anlattı: "Alevler pencerelere kadar ulaştı"

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Helikopter kazasının görgü tanığı o anları anlattı: 'Alevler pencerelere kadar ulaştı'
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına tanık olan mahalle sakini yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına tanık olan mahalle sakini yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Yeşilyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen helikopter kazasının ardından bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, Topsöğüt Mahallesi sakini Bekir Karaca, kazanın yaşandığı anlarda yaşadıklarını anlattı. Evinde oturduğu sırada aniden büyük bir ses duyduklarını belirten Karaca, sesin hemen ardından evlerinin pencerelerine kadar ulaşan alevler gördüklerini söyledi. Bölgenin sürekli helikopterlerin geçtiği ve eğitim uçuşlarının yapıldığı bir alan olduğunu ifade eden Karaca, helikopterlerin geçişi sırasında evlerin pencerelerinin dahi sallandığını kaydetti.

Kaza anında dışarı çıktıklarını ve helikopterin düştüğünü öğrendiklerini anlatan Karaca, olay yerine yaklaşamadıkları için gelişmeleri uzaktan takip ettiklerini belirtti. Mahalle sakinlerinin yardım etmek amacıyla olay yerine koştuğunu, müdahale edebilecekleri bir durum olmadığını ifade eden Karaca, bölgede helikopter hareketliliğinin sık yaşandığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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