Hekimhan'da binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasında
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde depremden ötürü bir binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde depremden ötürü bir binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Malatya'yı da etkileyen 7.4'lük Kahramanmaraş depremi sonrası birçok bina yıkılırken Malatya Hekimhan'da da bir binanın yıkılma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa