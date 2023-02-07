Hekimhan'da binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasında 3. Sayfa Haberleri Malatya'nın Hekimhan ilçesinde depremden ötürü bir binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde depremden ötürü bir binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Malatya'yı da etkileyen 7.4'lük Kahramanmaraş depremi sonrası birçok bina yıkılırken Malatya Hekimhan'da da bir binanın yıkılma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Hekimhan Malatya 3. Sayfa Haberler

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