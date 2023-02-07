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Hekimhan'da binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasında

3. Sayfa Haberleri

Hekimhan'da binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasında

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde depremden ötürü bir binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde depremden ötürü bir binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Malatya'yı da etkileyen 7.4'lük Kahramanmaraş depremi sonrası birçok bina yıkılırken Malatya Hekimhan'da da bir binanın yıkılma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - MALATYA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Hekimhan Malatya 3. Sayfa Haberler

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