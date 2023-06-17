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HDP Şişli Okmeydanı Temsilcilik binasına operasyon: Çok sayıda molotof, örgütsel doküman ve terörist fotoğrafları bulundu

HDP Şişli Okmeydanı Temsilcilik binasına operasyon: Çok sayıda molotof, örgütsel doküman ve terörist fotoğrafları bulundu

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şişli Okmeydanı Temsilcilik binasının deposuna yapılan operasyonda, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin yanı sıra,...

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şişli Okmeydanı Temsilcilik binasının deposuna yapılan operasyonda, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin yanı sıra, korsan gösteri ve yürüyüşlerde kullanılabileceği değerlendirilen 8 eldiven, 10 sprey, 2 yüz maskesi, 3 yelek, 85 meşale, 10 havai fişek rampası ve 67 torpil ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Okmeydanı İstanbul Şişli 3. Sayfa Haberler

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