HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katılarak sayı 274'e yükseldi

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır dağa kaçırılan çocukları için HDP il başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katılarak sayı 274'e yükseldi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 936'ıncı gününde sürüyor. Hakkari'de 2012 yılında 21 yaşındayken terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen Sitti Yiğit'in annesi Aydi Yiğit, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek burada çadırdaki diğer ailelere katıldı.

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Yiğit, kızının 21 yaşındayken 10 yıl önce terör örgütü PKK mensupları ile HDP'liler tarafından kandırılıp zorla dağa kaçırıldığını iddia ederek, kızının gelinceye kadar HDP il binası önünde ayrılmayacağını ve kızına teslim olmasını eve dönmesini istedi. - DİYARBAKIR