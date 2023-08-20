HDP Adana İl Binası girişine 3 ispirto şişesi konulmasıyla ilgili açıklama Adana Valiliği HDP İl Binası kapı önüne 3 ispirto şişesi ve bir defterin bırakılmasıyla ilgili kadının gözaltına alındığını akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı Adana Valiliği HDP İl Binası kapı önüne 3 ispirto...

HDP Adana İl Binası girişine 3 ispirto şişesi konulmasıyla ilgili açıklama

Adana Valiliği HDP İl Binası kapı önüne 3 ispirto şişesi ve bir defterin bırakılmasıyla ilgili kadının gözaltına alındığını akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı

ADANA - Adana Valiliği HDP İl Binası kapı önüne 3 ispirto şişesi ve bir defterin bırakılmasıyla ilgili kadının gözaltına alındığını akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı

Valilikten yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Bugün saat 10.30 sıralarında Adana HDP İl Binası giriş kapısına bir kadın şahıs tarafından 3 ispirto şişesi ve 1 defter bırakılmıştır. Olaydan sonra yapılan çalışmada olayı gerçekleştiren şahsın 1997 Osmaniye doğumlu A.C. isimli şahıs olduğu tespit edilerek Emniyet birimlerimizce yakalanmış, şahsın ilk sorgulamasında bahse konu materyalleri kendisinin bıraktığını doğruladığı, nedeni ile ilgili tutarsız cevaplar verdiği ve hareketlerinden akıl sağlıyla ilgili dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir."

Açıklamanın sonunda ise olayla ilgili adli tahkikatın çok yönlü devam ettiği belirtildi.