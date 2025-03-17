Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız

Trump'tan açık tehdit: Husilerin her saldırısını sizden bileceğiz
DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama

DEM Parti ile yapılan görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
AK Parti'den 'Nevruz Bayramı' kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

AK Parti'den dikkat çeken "Nevruz Bayramı" kararı

Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı'ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın, katıldığı bir yayında skandal ifadeler kullandı. Yalçın, "Keşke köpekler gelen her görevlinin boynunu koparıp atsa bir tarafa. En azından 3-5 görevlinin boynunu koparsa da içimiz soğusa." ifadelerini kullandı.

Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın, katıldığı bir programda skandal sözler sarf etti. Yalçın, "Keşke köpekler gelen her görevlinin boynunu koparıp atsa bir tarafa. En azından 3-5 görevlinin boynunu koparsa da içimiz soğusa." dedi.

DERNEK BAŞKANI'NDAN SKANDAL ÇIKIŞ

Başıboş köpek sorunuyla ilgili tartışmalar devam ederken, Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın'dan skandal bir açıklama geldi. Sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında Yalçın, köpeklerin görevlileri boynundan ısırsa içlerinin soğuyacağını söyledi.

"KEŞKE KÖPEKLER 3-5 GÖREVLİNİN BOYNUNU KOPARSA DA İÇİMİZ SOĞUSA"

Yalçın, "Keşke köpekler bundan sonra inşallah böyle olur. Köpekleri toplayan her görevlinin boynunu koparıp atsa bir tarafa. En azından 3-5 görevlinin boynunu koparıp atsa da içimiz soğusa." ifadelerini kullandı.

Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı'ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

Trump'tan açık tehdit: Husilerin her saldırısını sizden bileceğiz
img

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
img

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasını öldüren kadın ifadesinde cinayetin nedenini açıkladı

Eşini öldüren kadın cinayetin nedenini anlattı: Bana ve çocuklarıma...
'40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur'

"40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur"
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.