Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı'ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa

Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın, katıldığı bir programda skandal sözler sarf etti. Yalçın, "Keşke köpekler gelen her görevlinin boynunu koparıp atsa bir tarafa. En azından 3-5 görevlinin boynunu koparsa da içimiz soğusa." dedi.

DERNEK BAŞKANI'NDAN SKANDAL ÇIKIŞ

Başıboş köpek sorunuyla ilgili tartışmalar devam ederken, Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın'dan skandal bir açıklama geldi. Sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında Yalçın, köpeklerin görevlileri boynundan ısırsa içlerinin soğuyacağını söyledi.

"KEŞKE KÖPEKLER 3-5 GÖREVLİNİN BOYNUNU KOPARSA DA İÇİMİZ SOĞUSA"

Yalçın, "Keşke köpekler bundan sonra inşallah böyle olur. Köpekleri toplayan her görevlinin boynunu koparıp atsa bir tarafa. En azından 3-5 görevlinin boynunu koparıp atsa da içimiz soğusa." ifadelerini kullandı.