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Hayvana Taşıyan Tır Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hayvana Taşıyan Tır Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Ankara'nın Haymana ilçesinde büyükbaş hayvan taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada bazı hayvanların da telef olduğu bildirildi.

Ankara'nın Haymana ilçesinde büyükbaş hayvan taşıyan tırın devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, öğlen saatlerinde büyükbaş hayvan taşıyan F. Ç. idaresindeki 21 AGN 754 plakalı tır, Haymana ilçesi Karahoca mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan tır şoförü F. Ç. ve yolcu M.T.'yi ambulansla Haymana Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralılardan M.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tırın Diyarbakır'dan Ankara'nın Polatlı ilçesine büyükbaş hayvan taşıdığı, kazada hayvanlardan birkaç tanesinin de telef olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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