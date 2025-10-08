Hayvan Hırsızlığı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından hayvan hırsızlığından 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan biri yakalandı. Şahıs, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalamasına yönelik düzenlenen faaliyette Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık suçundan aranan bir şahıs yakalandı. 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınarak hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa