Hayvan Hırsızlığı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından hayvan hırsızlığından 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan biri yakalandı. Şahıs, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından hayvan hırsızlığından 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalamasına yönelik düzenlenen faaliyette Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık suçundan aranan bir şahıs yakalandı. 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınarak hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
