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Hayvan Hırsızlığı Suçundan 9 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı

Hayvan Hırsızlığı Suçundan 9 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığı suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.K. isimli şahıs, Jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığı suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yapılan titiz çalışmalar neticesinde; hakkında büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan E.K. isimli şahıs Merkez ilçe Kanlıca TOKi mevkiinde Jandarma Suç Araştırma Timlerince JASAT tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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