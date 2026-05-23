Haberler

Tekirdağ'da faciadan dönüldü: Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarptı

Tekirdağ'da faciadan dönüldü: Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, durakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kaza Alpullu Caddesi'nde meydana geldi. Kadriye G.Ç, idaresindeki 34 SVL 41 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırım üzerindeki otobüs durağına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kadriye G.Ç, ile araçta bulunan Ali D, ve Tansu B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı sırada kaldırımda ve otobüs durağında kimsenin bulunmaması ise faciayı yaşanmasını önledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YSK'dan 'Yerel seçim iptal edilsin' başvurusuna ret

Yerel seçimler iptal mi ediliyor? İtirazı görüşen YSK, kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alperen Şengün'e canlı yayında çirkin saldırı

Alperen'e canlı yayında çirkin saldırı
Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti

Ve korkulan oldu! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü

Son hali hayranlarını üzdü
Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim

Kupa sonrası söyledikleri güldürdü
Lens'ten Fransa Kupası'nda tarihi şampiyonluk

120 sene sonra kupa geldi, ortalık yandı