Haymana'da Tırın Elektrik Tellerine Takılması Sonucu Trafo Patladı

Haymana'da Tırın Elektrik Tellerine Takılması Sonucu Trafo Patladı
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Ankara'nın Haymana ilçesinde seyir halindeki bir tır elektrik tellerine takıldı. Trafo patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Ankara'nın Haymana ilçesinde seyir halindeki tır elektrik tellerine takıldı. Trafonun patlaması sonucu otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, İncirli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir tırın elektrik tellerine takılması nedeni ile trafo patladı. Patlamanın etkisi ile otluk alanda yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekibine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay maddi hasar ile atlatıldı. Trafo patlaması nedeniyle bölgede elektrik kesintisi meydana geldi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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