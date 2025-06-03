Haymana'da Muhtarlık Kavgası: 2 Ağır Yaralı

Haymana'da Muhtarlık Kavgası: 2 Ağır Yaralı
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Ankara'nın Haymana ilçesinde 2014 yılındaki muhtarlık seçimlerine dayanan bir husumetten dolayı iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Haymana'da muhtarlık kavgası: 2 ağır yaralı

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde 2014 yılındaki muhtarlık seçimlerinden kaynaklı bir husumetten dolayı çıkan kavgada iki ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haymana ilçesinde meydana gelen olayda 2014 yılındaki muhtarlık seçimlerinde yaşanan bir husumetin devamında iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgada iki ağır yaralandı. Yaralılar Haymana Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olay sonrası bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPAY ATCI - 3.Sayfa
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