Haymana'da Mangal Kömürü Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

Haymana'da Mangal Kömürü Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı
Ankara'nın Haymana ilçesinde mangal kömürü yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde mangal kömürü yüklü tırın virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Haymana-Polatlı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. kontrolündeki 06 DKH 929 plakalı mangal kömürü yüklü tır, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince tır sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Haymana Devlet Hastanesine kaldırılan M.T'nin sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi. Yola dökülen mangal kömürleri nedeni ile trafiğe kapanan Haymana-Polatlı yolu yetkiler tarafından temizlenerek tekrar trafiğe açıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
