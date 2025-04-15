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Hayko Cepkin'den Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'a yanıt

Hayko Cepkin'den Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'a yanıt
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konserinde "Zıplamayan Tayyipçi" sloganları atılan şarkıcı Hayko Cepkin'e "Bu şarkıcı bozuntusuna tarif ve tanım bulamıyorum. Ama görüntüsüne bakarsanız insan olmadığı belli" sözleriyle tepki göstermişti. Hayko Cepkin ise Saral'ın ifadelerinin yer aldığı haberi alıntılayarak "Sağ ya da sol faşizmleri kafice yaşadım" sözleriyle dikkat çeken bir yanıt verdi.

Sanatçı Hayko Cepkin'in verdiği konserde dinleyiciler tarafından "Zıplamayan Tayyipçi" şeklinde sloganlar atıldı. Sloganlar, konserde bulunan izleyiciler tarafından kaydedilerek paylaşıldı ve kısa sürede yayıldı.

SARAL GÖRÜNTÜLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Konserdeki görüntülere tepki gösteren isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral oldu. Saral görüntüleri alıntılayıp Hayko Cepkin'e sert sözlerle yüklendi. Saral "Bu şarkıcı bozuntusuna tarif ve tanım bulamıyorum. Ama görüntüsüne bakarsanız insan olmadığı belli..." ifadelerini kullandı.

Hayko Cepkin'den Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'a yanıt

HAYKO CEPKİN'DEN YANIT GECİKMEDİ

Saral'ın sözlerine Hayko Cepkin'den de yanıt gecikmedi. Söz konusu haberi alıntılayan Cepkin "Özellikle zor olanı seçip, bu sahne halimiz ile tüm Türkiye'nin böylesine sevgisini kazanmış biri olarak, seyircisine doğru bildiğini söylemekten geri durmayan, ülkesini seven, en 'milliyetçiyim' diyenden daha 'milliyetçi' 'HER ŞEYİN' muhalifi 'Vizyonlu bir Sanatçı' olmaktan gurur duyuyorum.

"SAĞ YA DA SOL FAŞİZMLERİ KAFİCE YAŞADIM"

Aaaah benim caaağnım sevenlerim. Ben bu tip görünmeden hissettirilen, canı sıkıldığında ülkeden kovan, istediği yanıtı alamadığında çocuk gibi 'göze baaak tipee baaak' diye dudak büken ya da örnekteki gibi, sağ ya da sol faşizmleri kafice yaşadım. Misal geçen gün de sözde sol cenah kendi istedikleri gibi bir şey duymadı diye köpürmüştü. Deneyimliyim. Önemli olan, Sizlerin bu tip deneyimlere sahip olmadığınız bir geleceği kurabilmenizdir."

Hayko Cepkin'den Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'a yanıt

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Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Oktay Saral’ı kınıyorum.. Aklı dengesi yerinde olmayan, kısitlı insanları bu derece yaftalaması hoş olmamış...

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Haber YorumlarıMr Camel:

Akp cuntası sıyasal islamcılık oynamaya devam ettin

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Haber YorumlarıAKFIRAT İNŞAAT TAAH.LTD.ŞTİ.:

baş danışmanın üslubunna bakın...öfff... ögggh geldi

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Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

oktay saral fazlasını haketmiş sananeeee

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