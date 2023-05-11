'Hayata Dönüş Operasyonu' davasının görülmesine devam edildi

Ara kararda eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın tanık olarak dinlenilmesine hükmedildi

İSTANBUL - Bayrampaşa Cezaevi'nde 22 yıl önce 12 tutuklu ve hükümlünün ölümüyle sonuçlanan Hayata Dönüş Operasyonu davasının görülmesine devam edildi. 194 sanıklı davanın duruşmasında mahkeme, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.

Bayrampaşa Cezaevi'nde 22 yıl önce 12 tutuklu ve hükümlünün ölümüyle sonuçlanan Hayata Dönüş Operasyonu davasının 49. celsesi görüldü. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı. Duruşmada müşteki avukatı eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın mahkeme tarafından prosedüre uygun işlem yapılarak çağırılmasını talep etti. Mahkeme ara kararında tanık olarak dinlenilmesi gereken Sadettin Tantan'ın dosyaya sunulan vekaletname kullanılarak T.C. kimlik numarasının tespiti ile tebligata yarar adresi bulunduktan sonra gelecek celse dinlenmesine karar verdi. Bu celse dinlenemeyen emekli binbaşı Zeki Bingöl için yeniden işlem yapılmasına da hükmeden mahkeme, Bingöl'ün adresi tespit edildiği takdirde o adres yönünden de celse arasında işlem yapılmasına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.